Farioli-vertrek verklaard: "Trekt al vroeg in seizoen aan de bel"

"Nog voordat Farioli überhaupt begonnen is aan zijn klus bij Ajax, heeft hij al een lijst met verbeterpunten opgesteld waar de club in zijn ogen stappen moet maken. Het zit hem met name in de topsportcultuur, de faciliteiten en de begeleiding rond het eerste elftal", schrijft de journalist. "Al vroeg in het seizoen trekt Farioli zelfs publiekelijk aan de bel over de professionaliteit bij de club."

Farioli wil dat zijn staf uitgebreid wordt, maar dat gaat niet zo makekelijk. "Gedurende het jaar blijft hij Ajax vragen om te investeren in meer specialisten op het gebied van fysiek, mentaal en voeding. Ajax wil daar best in meedenken, maar zit ook met de handen gebonden. Na sportief en financieel zware jaren, heeft de club een flinke reorganisatie doorgevoerd. Als je net 55 mensen hebt uitgezwaaid, is het niet eenvoudig om zomaar een tiental nieuwe stafleden te verwelkomen."

De trainer van de Amsterdammers heeft niet het geduld om daar op te wachten. Uiteindelijk besluit hij daarom om te vertrekken uit Amsterdam. "De eigenschap van Farioli die hem zijn job bij Ajax opleverde, staat nu ook aan de grondslag van zijn vertrek: het obsessief beter willen worden", besluit Goodijk.