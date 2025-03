Farioli voelt weinig druk: "Ik had gisteren een gesprek met hem"

"Ik had gisteren een gesprek met Alex", vertelt hij op de website van VI. "De prioriteit is om de club terug te brengen naar de Champions League, idealiter met een plek bij de eerste twee. Dat is de realiteit. De Champions League is nog niet zeker, dat willen we eerst veiligstellen", aldus Farioli.

"We gaan altijd het veld op om het best mogelijke resultaat te halen, wetende dat we tegen de regerend kampioen spelen", vervolgt hij realistisch. "Jullie maken graag vergelijkingen met vorig seizoen, het gat was vorig seizoen 35 punten en we zijn ook een paar cruciale spelers kwijtgeraakt. We moeten ons eigen spel spelen en voor het maximale resultaat gaan", vertelt Farioli, die nog geen beroep kan doen op Wout Weghorst. Hij is nog geblesseerd aan zijn teen.

De Italiaanse oefenmeester was op de persconferentie echter ook lyrisch over Brian Brobbey. "In de eerste seizoenshelft scoorde hij misschien niet zo veel als vorig seizoen, maar zijn ontwikkeling is geweldig. Hij is beter en beter geworden", stelt hij. "De laatste vier, vijf wedstrijden speelde hij erg goed. Hij wordt steeds volwassener en speelt steeds meer in dienst van het team. Hij doet het erg goed en ik ben blij met zijn ontwikkeling. Brobbey kan ook belangrijk zijn met assists en houdt soms twee of drie spelers bezig. Daar kunnen middenvelders als Kian (Fitz-Jim, red.) en Kenneth (Taylor, red.) van profiteren", besluit Farioli.