'Farioli voert gesprekken met Rangers': "Al eerder contact gehad"

"Farioli sprak al met Rangers vóór de aanstelling van Michael Beale in november 2022", meldt The Herald. "Terwijl de club nog steeds op zoek is naar een permanente opvolger van Philippe Clement, wordt vernomen dat de voormalige trainer van Nice en Alanyaspor vorige week opnieuw is gepolst."

Eerder werd al bekend dat de vertrekkende Ajax-coach niet meer tot de alternatieven hoort bij AS Roma nu Gian Piero Gasperini de nieuwe trainer lijkt te worden. "De speculaties over de nieuwe trainer bij Rangers betreffen tot nu toe vooral Davide Ancelotti, Steven Gerrard en Russell Martin", aldus The Herald.