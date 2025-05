"Farioli volgde mij terug, soms reageerde hij op mijn Tweets"

"Ik kwam voor het eerst in contact met Francesco via Twitter”, blikt hij terug op de website van ESPN. "Hij was toen assistent-trainer bij Alanyaspor, een club die destijds bekendstond om het voetbal in de stijl van het Sassuolo van De Zerbi. Daarom besloot ik hem te volgen en hij volgde mij terug. Soms reageerde hij op mijn tweets", aldus Frosio, die een voorbeeld noemt.

"Toen ik een tactische analyse schreef over een wedstrijd tussen Sassuolo en Inter, vroeg ik hem om hulp, omdat hij met De Zerbi had samengewerkt. Tijdens ons gesprek merkte ik dat we dezelfde kijk op voetbal hebben", legt hij uit. "Ik las ook zijn werk op zijn website, vond zijn spelopvattingen erg interessant. Het fascineerde mij dat zo’n jonge assistent-trainer in Turkije al zulke uitgesproken eigen ideeën had. Zo ontstond een hechte vriendschap. We spreken elkaar nog steeds regelmatig", vervolgt Frosio, die weet dat Farioli dit seizoen veel kritiek kreeg.

"De media, ook in Nederland, kennen nooit het hele verhaal. Als Farioli vindt dat hij moet rouleren in zijn basisopstelling, dan moet hij dat toch gewoon doen. En uiteindelijk heeft hij gelijk gekregen, want geen ploeg in de Eredivisie is zo fit als Ajax", constateert hij. "Het uitblijven van aanvallend voetbal? In Nederland wordt soms gedacht dat zijn aanpak catenaccio is. Maar het is eigenlijk wat ik noem: defensieve organisatie. Daarin zit een groot verschil. Ik zie in veel opzichten juist wel het DNA van Ajax terug", besluit Frosio.