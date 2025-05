Farioli voor cruciaal duel: "We hoeven ons niet te revancheren"

De nederlaag tegen NEC heeft er flink ingehakt bij de Ajax-selectie. "Het gevoel na zondag was natuurlijk erg heftig. Dat valt niet te ontkennen. Die emotie moet eruit door ons hoofd leeg te maken." De coach begrijpt ook de teleurstelling bij de achterban van de club.

Toen Farioli in Amsterdam begon, was Champions League-plaatsing het hoofddoel. Volgend seizoen is Ajax verzekerd van deelname aan de Champions League. "Ik heb altijd gezegd dat we stap voor stap onze doelen proberen te bereiken. Eerst was plek drie binnen en nu zijn we verzekerd van directe plaatsing. Dus dat is belangrijk."

Farioli is echter niet bezig met revanche na de nederlaag van afgelopen zondag. "Het gaat om een mooi seizoen nog mooier te maken. We hoeven ons niet te revancheren. Dit seizoen wordt niet gedefinieerd door de laatste weken, maar door alles wat daarvoor gedaan is. Met twee duels te spelen, willen we het seizoen zo goed als mogelijk afsluiten", aldus de coach.