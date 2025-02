Farioli waarschuwt zijn spelers: "Afstappen van die emoties"

Ajax-trainer Francesco Farioli is scherp op de kwaliteiten van Fortuna Sittard in aanloop naar het uitduel van zondagmiddag.

De Amsterdammers staan momenteel tweede in de Eredivisie en willen hun goede vorm voortzetten. Fortuna Sittard staat echter bekend om hun strijdlust op eigen terrein. "Het is belangrijk om af te stappen van de emoties rondom Feyenoord. Dat is klaar. We hebben nu veertien competitiewedstrijden voor ons en dat begint tegen Fortuna", benadrukt Farioli tegenover de clubkanalen.

Hij prijst de vechtlust van de tegenstander en waarschuwt voor hun kwaliteiten. "In eigen huis kunnen ze erg gevaarlijk zijn en ze hebben spelers met kwaliteit. We moeten alert en wakker zijn en klaar zijn voor alle omstandigheden." Tijdens de winterstop heeft Ajax zich versterkt met vier nieuwe spelers: Youri Regeer, Matheus Lima Magalhães, Oliver Edvardsen en Lucas Rosa. De vraag rijst of deze nieuwkomers zondag al hun debuut mogen maken. "Dat kan, we gaan het zien. Geef me tijd om te trainen en daarna kies ik de beste elf", lacht Farioli.

Het belooft een spannende wedstrijd te worden in Sittard, waar Fortuna Sittard alles in de strijd zal gooien tegen de topclub uit Amsterdam. De aftrap is zondagmiddag om 14.30 uur en scheidsrechter Dennis Higler heeft de taak om alles in goede banen te leiden.