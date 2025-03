Farioli weer bekritiseerd: "Maakt zich onsterfelijk belachelijk"

Wim Kieft is keihard in zijn oordeel over Ajax-trainer Francesco Farioli. Hij vindt dat de Italiaan zichzelf compleet belachelijk heeft gemaakt door afgelopen donderdag met een volledig gewijzigd elftal aan de achtste finale tegen Eintracht Frankfurt (4-1) te beginnen.

Bij Rondo op Ziggo Sport werd besproken hoe Rangers FC met vrijwel dezelfde opstelling zowel de kwartfinales van de Europa League bereikte als de Old Firm tegen Celtic won. Marco van Basten gebruikte dit als sneer richting Ajax-trainer Francesco Farioli. "Leg dat maar eens aan meneer Farioli uit", zei hij, waarna Wim Kieft hem bijviel. "Je moet altijd met je beste opstelling spelen. Dat is toch de essentie van voetbal?"

Ook Ruud Gullit vond dat Ajax nog een goede kans had tegen Eintracht Frankfurt. Kieft was scherp over Farioli’s keuzes: "Een coach maakt zich onsterfelijk belachelijk als je dit geen B-team mag noemen. Dit is toch een B-team?" Farioli zelf ontkende dat hij een verzwakt elftal had opgesteld, maar Gullit was het daar niet mee eens: "De Duitse pers vond het ook belachelijk. Je kan dit niet verantwoorden."