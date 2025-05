Farioli: "Weet dat veel mensen daar grapjes over hebben gemaakt"

Ajax heeft de titeldroom nog niet helemaal opgegeven ondanks het gelijke spel bij FC Groningen. PSV passeerde de Amsterdammers daardoor op de ranglijst, maar volgens Ajax-trainer Francesco Farioli is 'alles mogelijk' in voetbal. Zondag wacht de laatste thuiswedstrijd tegen FC Twente.

"Laten we ons voorbereiden om de wedstrijd van ons leven te spelen op zondag", zei Farioli op de persconferentie. "Wij moeten doen wat we moeten doen en wachten op iemand anders die doet wat FC Groningen nu deed...", doelt hij op Sparta Rotterdam, dan het thuis opneemt tegen PSV. "We moeten ons goed voorbereiden en we verdienen het om het seizoen af te sluiten met een geweldige wedstrijd."

Farioli zei deze week nog dat nog niets gespeeld was. "Als er een moment was waarop ik het fout had willen hebben, dan was het over dit onderwerp. Maar helaas had ik gelijk toen ik zei dat het seizoen nog lang was en dat we nog veel moeilijke wedstrijden moesten spelen", aldus de Italiaan, die het woord kampioenschap ook nooit in zijn mond nam.

"Ik heb altijd gezegd dat we van wedstrijd tot wedstrijd moeten kijken. Het is mijn manier van denken om altijd aan het worst case scenario te denken, in alles wat ik doe. Dat is benzine die me drijft om beslissingen te nemen en om scherp te zijn. Ik was op alle scenario's voorbereid", meent hij.

"Een aantal weken geleden was ik degene die in Amsterdam zei dat we echt hard moesten werken voor de Champions League en al het andere", vervolgt Farioli. "Ik weet dat veel mensen daar grapjes over hebben gemaakt. Ik had het graag mis gehad, maar helaas had ik gelijk."