Farioli weg bij Ajax? "Hij is klaar voor een topclub in Italië"

"Als je zulke resultaten boekt met Ajax, groeit je reputatie", legt hij uit op de website van ESPN. "Dan is het logisch dat de geruchten over een terugkeer naar Italië toenemen. Op dit moment valt zijn naam vooral bij bestuurders van verschillende clubs en minder bij de Italiaanse voetbalfans. In mijn ogen is hij klaar voor een topclub in Italië. Zijn doel is duidelijk: hij wil een ploeg op het allerhoogste niveau coachen", aldus Frosio.

"Mijn vader was een profvoetballer en speelde in zijn laatste seizoen onder Arrigo Sacchi, de innovatieve trainer van het legendarische AC Milan uit de jaren '80 en '90", blikt hij terug. "Waar mijn vader het meest van onder de indruk was, is dat Sacchi ervoor zorgde dat je echt geloofde in je eigen kwaliteiten en datgene wat hij verlangde van zijn spelers. Francesco heeft die gave ook. En dat maakt hem interessant. Maar als jonge trainer krijg je niet snel de kans om je in de Serie A te bewijzen. Dat is ook gewoon de realiteit", besluit Frosio.