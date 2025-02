Farioli: "Wel een beetje het gevoel dat ik een gouden pik heb"

Francesco Farioli weet 'een gouden pik te hebben'. Ajax kende tegen Go Ahead Eagles wat gelukjes en dat weet de Italiaan zelf ook al te goed.

"Ik heb wel een beetje het gevoel dat ik een gouden pik heb, ja. Vooral met de 1-1 die werd afgekeurd", zegt Farioli bij ESPN. Toch is de overwinning verdiend. "Als ik naar de statistieken kijk zie ik dat we twee expected goals hebben en maar maar 0,2 tegen krijgen. Dan kan je een wedstrijd eigenlijk niet verliezen. Maar soms moet je ook zoiets als de gouden pik de credits geven."

Farioli zag debuterende doelman Matheus uitblinken. "Veel spelers waren ziek, Remko Pasveer viel op het laatste moment uit en dan moet de rest opstaan. En dit gebeurde ook. Matheus verving hem goed en was uitstekend voorbereid. We weten dat het een speler met veel ervaring en een goede persoonlijkheid is."