Farioli waarschuwt voor Bounida-hype: "Dat telt dan niet meer"

Bij Ajax krijgen de jonge Belgische talenten steeds meer speelminuten. Mika Godts heeft zich inmiddels ontpopt tot een smaakmaker, Jorthy Mokio klopt nadrukkelijk op de deur en afgelopen weekend maakte Rayane Bounida zijn debuut in het eerste elftal. Trainer Francesco Farioli houdt de verwachtingen echter in toom.a

Bounida staat al jarenlang bekend als een groot talent. Zijn entourage zette hem op jonge leeftijd al in de schijnwerpers met video’s van zijn indrukwekkende acties, een bewuste strategie om hem onder de aandacht te brengen. Bij Anderlecht werd hij als een toptalent beschouwd, maar desondanks koos hij voor Ajax, waar hij een aantrekkelijk contract tekende. Hoewel er even sprake was van een vertrek, verlengde Bounida uiteindelijk zijn verbintenis met de club. Afgelopen weekend zette hij de volgende stap in zijn carrière met zijn debuut in de hoofdmacht.

Dat debuut zorgde meteen voor veel aandacht op sociale media, iets waar trainer Francesco Farioli kritisch op reageerde. "Dit is het probleem van het moderne voetbal. We moeten deze jongens helpen om kalm en geduldig te blijven. Alle hype moeten we weghalen. Als je de ArenA binnenstapt kan je heel veel volgers hebben, maar dat telt dan niet meer," benadrukte hij.