Farioli wijst naar drietal: "Zij waren er niet echt klaar voor"

Na afloop werd de oefenmeester gevraagd naar een medische update. "Als je spreekt over vermoeidheid: Jorthy (Mokio, red.) en Jorrel (Hato, red.) speelden met kramp. Het is al moeilijk om met tien man te spelen en dat is het al helemaal met een verlenging", zei Farioli op de persconferentie.

Het herstel werd direct na het laatste fluitsignaal ingezet. "De spelers zijn nu al op De Toekomst om te herstellen. Dat is vandaag (donderdag na de wedstrijd, red.) al belangrijk", benadrukt de Italiaan, die ook aangaf dat verschillende spelers in zijn selectie kampen met ziekte. "Sommige spelers waren of zijn ook ziek. Enkele van die spelers speelden vandaag: Daniele, Kenneth en Bertrand waren er niet echt klaar voor. Er zijn op dat vlak veel moeilijkheden. Op dit niveau is dat niet het ideale scenario, maar het is wat het is."

Brian Brobbey en Rayane Bounida ontbraken donderdag in de selectie: "In het weekend verloren we al Kaplan, Baas en Taylor in de ochtend van de wedstrijd. Deze ochtend hoorden we dat Rugani een verschrikkelijke nacht had gehad, maar het was ook moeilijk om met Kaplan te spelen. We misten lengte met standaardsituaties", aldus Farioli.