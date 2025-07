'Farioli wil oude bekende van Ajax toevoegen aan technische staf'

Francesco Farioli heeft Dave Vos gevraagd om zijn assistent te worden bij FC Porto. De 42-jarige Nederlander was vorig seizoen onderdeel van de technische staf bij Ajax en heeft dus een uitstekende indruk achtergelaten bij de Italiaanse oefenmeester.

Na de aanstelling van Farioli bij Ajax kreeg Vos, die daarvoor hoofdtrainer was van de beloftenploeg, een plek in de technische staf bij de hoofdmacht. Het idee van de Amsterdammers was om de Nederlander langzaam klaar te stomen als nieuwe coach, maar door het snelle vertrek van de Italiaan ging dat plan niet door. Na één seizoen als assistent vond de clubleiding het nog te vroeg om hem voor de leeuwen te gooien.

Inmiddels is het tot medio 2026 lopende contract van Vos bij Ajax ontbonden. Farioli heeft hem nu gevraagd om zijn assistent te worden bij Porto, meldt De Telegraaf op zondagochtend. "Vos zal de keuze moeten maken om onder Farioli verdere stappen te zetten óf nu al elders op eigen benen te staan, waarbij de kans groot lijkt dat hij voor het eerste kiest", aldus journalist Mike Verweij.