Farioli wil shoppen bij PSV: "Het type speler waar hij van houdt"
Mauro Júnior na dit seizoen weleens niet meer bij PSV kunnen spelen. PSV wil zijn contract graag verlengen, maar de back zelf wil misschien zijn vleugels eens uitslaan. Het FC Porto van Francesco Farioli aast op zijn diensten.
"Een goede speler, die niet altijd de eerste is die geprezen wordt. Hij is elk jaar beter geworden en belangrijk voor PSV. Maar het is ook een speler die 27 is en daarmee kom je wel op een T-splitsing in je carrière", zegt Tim Reedijk bij Voetbal International. "Ga je nu nog een keer bijtekenen? Of ga je nog een keer iets anders proberen?"
"Hij koestert de droom om de nationale ploeg van Brazilië te bereiken", weet Reedijk, die Mauro Junior om die reden een stap ziet maken. "Als een stap naar FC Porto, waar vaker Braziliaans internationals spelen, hem helpt om beeld te komen dan kan dat interessant zijn."
Mauro kwam nog nooit uit voor zijn nationale team. "Het had mij ook niet gek geleken als hij er een keer bij had gezeten, maar blijkbaar is dat vanuit de Eredivisie lastig. En ik vind de Portugese competitie niet zo'n stap omhoog vanuit de Eredivisie, dus ik vind dat niet een heel goed argument om de stap te maken."
"Maar wat wel meespeelt is dat veel spelers vanuit FC Porto de nationale ploeg hebben gehaald", weet de journalist." Dus misschien wordt die club net wat meer in de gaten gehouden."
"Maar het is met name voor hem een nieuwe prikkel, ook om onder Francesco Farioli te werken en van hem ook weer wat te leren. Ik denk dat hij daar goed zou passen. Dit is het type speler waar Farioli van houdt, dus ik snap die interesse wel en ik ben benieuwd waar ze op uitkomen. Maar misschien weet PSV hem ook wel te verleiden hem langer te behouden", besluit hij.
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