"Farioli wil tegen PSV afrekenen met zijn wonden uit Amsterdam"
Francesco Farioli werkt met FC Porto toe naar het Champions League-duel tegen PSV. De Eindhovense landskampioen is natuurlijk geen onbekende van de Italiaan, want als hoofdtrainer van Ajax verspeelde hij de landstitel aan PSV.
"Farioli heeft het spook verjaagd, maar heeft nog een appeltje te schillen", schreef A Bola. "Tussen de dringende noodzaak om te reageren op de recente Europese nederlagen en de herontmoeting met een oude bekende die diepe sporen bij hem heeft nagelaten, beleeft Francesco Farioli momenteel een van de meest symbolisch geladen momenten uit zijn tijd bij FC Porto."
"In de thuiswedstrijd tegen PSV jaagt de Italiaan niet alleen op de eerste punten in Europa, hij wil ook definitief afrekenen met zijn verleden in het Nederlandse voetbal. Voor de Italiaanse trainer roept PSV bitterzoete herinneringen op. In het Estádio do Dragão krijgt Farioli de uitgelezen kans om definitief af te rekenen met de Nederlanders, de wonden uit zijn Amsterdamse tijd te helen en drie cruciale punten binnen te slepen in de Champions League", aldus de krant.
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"Farioli wil tegen PSV afrekenen met zijn wonden uit Amsterdam"
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