Farioli wilt voorzicht zijn: "Hij had last van zijn hamstring"

Francesco Farioli heeft zijn opstelling voor het Europa League-duel met Union Sint-Gillis flink aangepast. Volgens de Ajax-trainer ligt de reden deels in het drukke schema, maar ook in de erbarmelijke staat van het veld in Brussel.

"We spelen vier wedstrijden in tien dagen, dus we hebben iedereen nodig en iedereen moet klaar zijn om te spelen," legt hij uit voor de camera van Ziggo Sport. Een opvallende wijziging is het ontbreken van Brian Brobbey in de basiself. Farioli neemt geen risico met de spits. "Hij heeft een lange reeks wedstrijden gespeeld en een paar weken geleden had hij nog last van zijn hamstring. Op een veld als vandaag wil ik geen risico nemen," aldus de coach. De keuze voor Christian Rasmussen is bewust. "Hij verdient meer minuten en samen met Steven Berghuis kan hij in de spits opduiken. Ze zijn beiden veelzijdig en zullen hun posities onderling afstemmen."

Ook op het middenveld verrast Farioli. Niet Jorrel Hato, maar Jorthy Mokio speelt als controleur. "Hato blijft linksachter, zodat we minder hoeven te schuiven. Mokio heeft al ervaring op deze positie bij Jong Ajax en we hebben zijn beelden goed geanalyseerd. We denken dat hij geschikt is voor dit type wedstrijd."