Farioli wint opnieuw: "Ik zei dat hij een voorzet moest geven"

FC Porto wist donderdagavond in de strijd om de Europa League met 0-1 te winnen op bezoek bij Red Bull Salzburg en Francesco Farioli was na afloop blij met het resultaat. De oefenmeester, die vorig seizoen nog werkzaam was bij Ajax, zag zijn ploeg scoren in de blessuretijd.

"Het was een gelijkopgaande wedstrijd", blikt hij terug bij Sport TV. "Salzburg speelde een goede wedstrijd. In Europa zijn eigenlijk ook geen makkelijke wedstrijden, absoluut niet. Ik ben vooral blij dat we geen doelpunt hebben hoeven incasseren", vervolgt Farioli, die blij was met matchwinner Willian Gomes.

"Ik zei dat hij een voorzet moest geven", verklapt hij. "Maar hij luisterde niet en schoot zelf op doel. Als ik dan iedereen zo zie juichen, is dat een teken van een goede teamspirit. De mindset is goed, we konden ook verliezen, maar dwingen dit wel af. Ik ben blij met de zege", aldus Farioli, die met FC Porto in de competitie ook al zes overwinningen op rij wist te winnen. De Portugese topclub hoefde bovendien slechts één tegendoelpunt te incasseren tot nu toe.