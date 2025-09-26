Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Farioli wint opnieuw: "Ik zei dat hij een voorzet moest geven"

Niek
Francesco Farioli
Francesco Farioli Foto: © Pro Shots

FC Porto wist donderdagavond in de strijd om de Europa League met 0-1 te winnen op bezoek bij Red Bull Salzburg en Francesco Farioli was na afloop blij met het resultaat. De oefenmeester, die vorig seizoen nog werkzaam was bij Ajax, zag zijn ploeg scoren in de blessuretijd. 

"Het was een gelijkopgaande wedstrijd", blikt hij terug bij Sport TV. "Salzburg speelde een goede wedstrijd. In Europa zijn eigenlijk ook geen makkelijke wedstrijden, absoluut niet. Ik ben vooral blij dat we geen doelpunt hebben hoeven incasseren", vervolgt Farioli, die blij was met matchwinner Willian Gomes. 

"Ik zei dat hij een voorzet moest geven", verklapt hij. "Maar hij luisterde niet en schoot zelf op doel. Als ik dan iedereen zo zie juichen, is dat een teken van een goede teamspirit. De mindset is goed, we konden ook verliezen, maar dwingen dit wel af. Ik ben blij met de zege", aldus Farioli, die met FC Porto in de competitie ook al zes overwinningen op rij wist te winnen. De Portugese topclub hoefde bovendien slechts één tegendoelpunt te incasseren tot nu toe. 

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga bij ESPN in gesprek met Hans Kraay junior

Heitinga onthult: "De kans is groot dat hij morgen gaat starten"

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over staf van Heitinga: "Hij is een optie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd