Farioli wissels wéér bekritiseerd: "Waar hebben we het over?"

"Ajax is nog niet uitgeschakeld. Zeker niet als ik de slotfase zag", opent Driessen bij Kick-Off van De Telegraaf. "Die van Frankfurt hebben ook zo'n rare trainer. Die haalt gewoon al zijn beste spelers eraf. Dat doet Farioli ook. Hij haalt Godts eraf die altijd wel een beetje gevaar sticht, daar gaat dreiging vanuit",

"En een van z'n beste spelers, Brobbey, mag na 62 minuten op de bank gaan zitten. Hij speelde echt heel goed", is Drieessen lyrisch. "Hij speelde met diepte, raakte met een schot de paal, een doelpunt. Brobbey kan toch wel driekwartier spelen tegen Eintracht Frankfurt en een uurtje tegen PEC? Waar hebben we het over? Het is betaald voetbal, toch?"