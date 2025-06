Farioli zeer lyrisch over Ajacied: "Een speler voor Real Madrid"

Francesco Farioli is lyrisch over Jorrel Hato. De oud-trainer van Ajax voorspelt een hele grote toekomst voor de jonge verdediger.

Farioli werkte het afgelopen seizoen samen met Hato en raakte diep onder de indruk. "Voor mij is Hato een speler voor de Premier League of Real Madrid", vertelt hij aan Cronache di Spogliafoio. "Het is moeilijk om als centrale verdediger op een heel hoog niveau te spelen als je 1,81 meter lang bent. Eén van de eerste dingen die duidelijk werd voor mij is dat Hato als linksback moest gaan spelen."

Die positiewisseling bleek een groot succes. "Hij brengt die inschattingen met zich mee. Hij had zeker iets meer in zijn mars dan degenen die er voor hem speelden", aldus Farioli. "Hij is een speler met een geweldig techniek en heeft ook het vermogen om één-op-één situaties te beheersen ondanks zijn jonge leeftijd. Ik nam hem tijdens mijn eerste dag bij Ajax mee naar het kantoor om hem te spreken. Ik legde hem uit waarom ik hem zag als fullback."