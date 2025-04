"Farioli zei bijvoorbeeld hoe moeilijk het werken is in de Arena"

Farioli was afgelopen vrijdag te gast bij de Nacht van de Filosofie in de openbare bibliotheek van Amsterdam. "Daar zei hij toch interessantere dingen dan in de interviews die heeft geeft. Het ging er meer de diepte in", zegt voetbalcommentator Philip Kooke in de NOS Voetbalpodcast.

"Hij zei bijvoorbeeld hoe moeilijk het werken is in de Arena", vervolgt Kooke, die Farioli citeerde. "'We werken in de kerk van het positiespel. Je voelt het rumoer in de ArenA als we even geen drukzetten, als we naar achteren lopen om onze posities te bepalen'. Hij noemt Ajax geen club maar een religie. Ja, daar is hij in terecht gekomen. Hij wil zijn filosofie uitsmeren over Ajax in een voor hem af en toe vijandige omgeving. Niet wat betreft mensen, maar wel wat betreft ideeën."