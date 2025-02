Farioli ziet "enorm potentieel": "Hij moet in zichzelf geloven"

Na de Europa League-wedstrijd tussen Union Sint-Gillis ging het veel over Jorthy Mokio, maar Christian Rasmussen kreeg ook veel aandacht. Trainer Francisco Farioli sprak zijn vertrouwen in Rasmussen uit en deelde enkele wijze woorden tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd. Farioli benadrukte dat Rasmussen veel potentieel heeft, maar ook ruimte voor groei.

"Ik ben heel blij voor hem. Ik zei aan het einde van de eerste helft dat hij in zichzelf moet gaan geloven. Hij heeft een enorm potentieel", zei Farioli tijdens de persconferentie. Hij legde uit dat Rasmussen fysiek sterk is en technische vaardigheden bezit. Toch merkte de Italiaan op dat consistentie nog een uitdaging is voor de jonge speler.

"Hij mist alleen wat consistentie, maar hij heeft alles. Hij is fysiek, krachtig, technisch bevlogen", aldus Farioli. Hij prees een specifieke actie van Rasmussen, waarbij hij een bal perfect aannam die over vijftig meter werd gegeven. "Hij moet gewoon meer in zichzelf gaan geloven en de mentaliteit houden die ik vanaf dag één bij hem heb gezien."