Farioli ziet 'extreem' slecht veld: "Hebben we mee te dealen"

"De reis hier naartoe was prima", begint Farioli voor de camera van Ziggo Sport. "We vertrokken vanaf de Toekomst naar België, zonder dat we wisten waar we zouden spelen", lacht de Italiaanse oefenmeester. "Dat was wel een beetje apart, maar het is wat het is."

"Zoals je kunt zien, is het niet erg goed. Misschien nog wel slechter dan in Riga, maar daar hebben we mee te dealen. Dit is wel erg extreem, moet ik zeggen. In de 'elite' van het voetbal verwacht je betere omstandigheden. Maar het is ook niet leuk voor Union, het is niet prettig om hier te spelen."

Farioli wil echter niet te lang over randzaken praten. "Maar goed, we moeten daar niet in blijven hangen en alleen maar blijven praten over het veld. We moeten ons nu focussen op de wedstrijd. Het is een heel belangrijke wedstrijd voor ons."