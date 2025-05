'Farioli ziet Italiaanse club afhaken in strijd om handtekening'

"Farioli, die vrij is na een teleurstellende periode bij Ajax, behoort op dit moment niet tot de kandidaten", aldus Andrea Ramazzotti van La Gazzetta dello Sport. Farioli moet het daardoor met een optie minder doen in zijn geboorteland.

Naast Farioli zijn ook twee anderen geen optie meer. "Roberto De Zerbi lijkt geneigd om bij Marseille te blijven na een verklaring van de Franse club. Maurizio Sarri moet, tenzij er sprake is van grote verrassingen, niet als serieuze optie worden beschouwd vanwege de moeizame relatie die hij had met Igli Tare bij Lazio."

Op dit moment is Sergio Conceiçao nog trainer bij AC Milan, maar de club lijkt afscheid van hem willen te nemen. Vincenzo Italiano, Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Thiago Motta en Roberto Mancini gelden als de voornaamste kandidaten. Farioli wees zelf het Portugese Braga al af. Tottenham Hotspur in het bijzonder en AS Roma houden hem in de gaten.