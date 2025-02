Arno Vermeulen kritisch na zege Ajax: "Lijkt mij totale apekool"

Francesco Farioli moet de titelaspiraties van Ajax uitspreken in de media, zo vinden Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen. De Italiaanse coach weigert vooralsnog over de landstitel te praten, terwijl Ajax momenteel vijf punten voor staat op PSV.

"Als je Farioli iets vraagt, wordt er een cassettebandje afgespeeld. Ik vind dat een beetje jammer", opent Van der Vaart aan tafel bij Studio Voetbal. De oud-Ajacied ziet dat er bij 'zijn' club veel mee zit. "Als je nu geen kampioen wordt, dan word je het de komende jaren nooit meer."

Vermeulen sluit zich bij hem aan: "Als je eerste staat in de competitie, met nog elf wedstrijden te gaan en je een voorsprong hebt van vijf punten, dan is het natuurlijk totaal idioot om niet te zeggen dat je voor de titel gaat."

Waarom Farioli weigert om over de titel te praten? "Hij denkt dat hij daarmee de druk weghaalt bij zijn team. Dat lijkt mij totale apekool, want die spelers kunnen ook de ranglijst lezen. Die spelers weten ook dat ze bovenaan staan. Ik vind het een rare truc die hij probeert te hanteren. Het is redelijk zinloos ook", meent Vermeulen.

"Ajax staat bovenaan en heeft het geweldig gedaan. Ze zijn de nummer één kandidaat om kampioen te worden. Daar kun je niet omheen en daar ga je volgens mij ook niet minder van voetballen. Daar ga je over het algemeen beter voetballen, want daar krijg je vertrouwen van. Je ziet ook dat als het lastiger gaat, er vertrouwen is", besluit hij.