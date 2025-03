"Farioli's aanpak liet de 3.000 fans van Ajax in de kou staan"

Ajax verloor donderdagavond in de strijd om de Europa League met 4-1 op bezoek bij Eintracht Frankfurt en de Duitse pers toont zich kritisch over trainer Francesco Farioli, die met een veredeld B-elftal begon aan de return.

"Het is niet anders te zeggen: Francesco Farioli bracht niet alleen de kans op het bereiken van de kwartfinales van de Europa League in gevaar, hij verspeelde deze zelfs doelbewust", schrijft Kicker. "Farioli kan niet serieus de illusie hebben gehad dat dit team ook maar een klein gevaar voor Eintracht zou kunnen vormen. En waarom dit allemaal? Omdat de verantwoordelijken duidelijk meer waarde hechten aan succesvolle prestaties in de nationale competitie."

Ook BILD haalt uit. "De Nederlandse recordkampioen had aanvallend vrijwel niets te bieden", constateert men. "Ajax had donderdag niet duidelijker kunnen laten zien hoeveel waarde zij hechten aan de Europa League: namelijk helemaal geen. Hoe dan ook, Farioli's aanpak liet de ongeveer 3.000 fans die met hem waren meegereisd in de kou staan. Het maakt de manier waarop de traditionele Amsterdamse club met haar fans, deze competitie en de integriteit van de sport omgaat, des te triester", besluit BILD teleurgesteld.