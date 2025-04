FOTO'S | Dit is Agata, vriendin van Farioli (35): 'Miss Italia'

Francesco Farioli is met zijn familie een nieuw hoofdstuk begonnen in Nederland. Ook vriendin Agata Alonzo is afgelopen zomer meeverhuisd naar Nederland. Hoe ziet de familiesituatie van Farioli eruit?

Alonzo is geboren in het Italiaanse Catania en heeft een veelzijdige carrière. Op zeventienjarige leeftijd nam ze deel aan Miss Italia, waarmee ze landelijk bekend werd. In 2014 verscheen ze als verleidster in de Italiaanse versie van 'Temptation Island', terwijl ze ook werkte als sportverslaggeefster bij Sportitalia.



Hoe lang Agata en Francesco al een relatie hebben, is onuidelijk. Ze plaatsten hun eerste gezamenlijke foto op Instagram op 1 mei 2019. Het stel samen twee kinderen. Hun dochtertje Lea en zoontje Tommaso. Agata verbleef in Italië voor de bevalling, terwijl Farioli in Amsterdam bleef. Dat kwam hem op kritiek te staan.

Naast haar professionele bezigheden heeft Agata een passie voor dans, een interesse die ze al van jongs af aan koestert. In haar vrije tijd geniet ze van het gezinsleven met Francesco, Lea en Tommaso. Zo brengen ze graag tijd door in Amsterdam, waar ze sinds Farioli's aanstelling bij Ajax wonen.​

Ondanks haar rol als interviewster, laat haar man niet veel los over zijn werk. "Ik doe mijn best, maar hij is superprofessioneel. Bij hem iets loskrijgen is niet makkelijk. In dit werk ben je altijd op zoek naar het laatste scoop, ook al weet je nooit zeker of iets klopt totdat je het zwart op wit ziet staan."

"Ik begon in de voetbaljournalistiek, maar pas nu begint die wereld me echt te boeien, omdat ik constant op zoek ben naar nieuws. Dat is wat ik zo leuk vind aan journalistiek: ontdekken, meer te weten komen, begrijpen wie en wat er achter elke informatie schuilt. Ik hou van de roddels en geruchten rondom de transfermarkt", besluit ze.