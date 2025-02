Farioli’s keuzes pakken goed uit: "Elke speler vervulde zijn rol"

Francesco Farioli is lovend over de teamprestatie van Ajax na de overtuigende 0-2 overwinning op Union Sint-Gillis in de Europa League. De Italiaanse coach benadrukt dat meerdere spelers een belangrijke rol speelden in het succes van de Amsterdammers in Brussel.

"De prestatie van mijn team was briljant," aldus Farioli voor de camera van Ziggo Sport. "Zelfs met een veld dat niet ideaal was, speelden we met veel kwaliteit. Ik ben blij voor doelpuntenmakers Christian Rasmussen en Jorthy Mokio, maar we moeten ook de teamprestatie vieren." Hij sloot zich aan bij de lof van Marco van Basten, die stelde dat iedereen goed speelde. "Ik ben het ermee eens," grijnsde de coach.

Hoewel Mokio de uitblinker was, zag Farioli meer spelers excelleren. "Lucas Rosa en Oliver Edvardsen zijn hier pas een paar dagen en speelden geweldig onder moeilijke omstandigheden. Davy Klaassen liet veel concentratie zien op een positie die niet natuurlijk voor hem is. Daniele Rugani won al zijn duels, maar moest helaas gewisseld worden door fysieke klachten vanwege het veld. Daar was ik vooraf al bang voor."

Tot slot benadrukte Farioli de flexibiliteit van zijn selectie. "Ik vergeet vast nog wel iemand. Steven Berghuis had een specifieke rol en vervulde die fantastisch. We hebben dit in slechts twee dagen voorbereid, wat aantoont hoe slim onze spelers zijn. We moeten dit momentum vasthouden en verder bouwen aan het team."