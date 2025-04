Favoriete club Farioli onthult: "Ultieme droom als hij terugkeert"

Farioli is hard op weg naar de landstitel met Ajax. De successen van de oefenmeester zorgen in het Italiaanse Florence niet voor verbazing. "Omdat ik Francesco heb leren kennen als iemand die alles wat hij doet altijd met volle overtuiging doet en die altijd zijn eigen plan volgt", zegt hoogleraar Givone in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Givone raakte al onder de indruk tijdens zijn eerste kennismaking met Farioli. "In mijn kantoor kwam hij meteen ter zake: hij wilde zijn proefschrift concentreren op een bepaald idee dat hij had over de rol van de doelman. Ik stond perplex, eerlijk gezegd", aldus de professor. "Het leek mij een wat te specifiek vertrekpunt, ik probeerde hem bij te sturen. Maar Francesco stond erop: dit was precies wat hem interesseerde, dit wilde hij verder uitwerken. Zijn kalmte en vastberadenheid waren opvallend. Op een positieve manier."

Farioli was op zijn studie goede bevriend met Smuele Tofani. Over voetbal raakten zij nooit uitgepraat. "Vaak gingen die gesprekken over onze favoriete clubs; Juventus van Francesco en Fiorentina waar ikzelf een seizoenkaart heb", aldus Tofani. "Maar net zo makkelijk hadden we het over het regionale jeugd- en amateurvoetbal."

Givone is blij met het succes van Farioli in Nederland. Maar hij hoopt dat de oefenmeester op korte termijn terug zal keren naar Italië. "Mijn ultieme droom zou uitkomen als Francesco komende zomer terugkeert naar Italië, om voor het eerst in de Serie A aan de slag te gaan. Bij Juve, natuurlijk!"