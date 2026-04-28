2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

bron: Voetbal International

Er zal zaterdagavond hoog bezoek aanwezig zijn in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Voetbal International komen er een aantal grote clubs kijken naar Mika Godts. 

Godts is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Ajax en heeft daarmee interesse gewekt van veel grote clubs. "Manchester United, Manchester City, Bayern München en alle andere grote clubs in Europa hebben hem op het lijstje staan", vertelt clubwatcher Lentin Goodijk in een video-item van VI.

Zaterdagavond zullen een paar clubs de Belg van dichtbij bekijken tegen PSV. "Tegen PSV zitten Arsenal, Chelsea en FC Barcelona met een scout op de tribune", weet Goodijk. Ajax trapt dan om 20.00 uur af tegen de landskampioen van Nederland. 

Het is afwachten of Godts komende zomer al een transfer gaat maken. "Godts is niet alleen mooi om naar te kijken, maar heeft ook alle statistieken. Hij heeft de meeste kansen gecreëerd van alle Eredivisie-spelers, de meeste geslaagde dribbels... Op een gegeven moment kom je in een categorie van aanbiedingen die je niet meer kan afwijzen", besluit de journalist. 

