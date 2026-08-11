FC Barcelona bevestigt zware knieblessure 'transfertarget Ajax'

Ajax lijkt verder te moeten zoeken naar een nieuwe vleugelaanvaller. Roony Bardghji leek in beeld te zijn bij de Amsterdamse club, maar de speler van FC Barcelona zal voorlopig niet op het veld staan.

Transferjournalist Fabrizio Romano weet namelijk te melden dat de Zweed een zware knieblessure heeft opgelopen. Bardghji zou de voorste kruisband van zijn rechterknie hebben gescheurd, waardoor hij maandenlang zal moeten revalideren. Romano heeft het over een herstelperiode van zo'n zes tot zeven maanden. FC Barcelona heeft de blessure inmiddels ook bevestigd.

Of Bardghji ook daadwerkelijk naar Ajax zou komen is onduidelijk, maar Jordi Cruijff zou de aanvaller wel op het oog hebben. De Amsterdamse club zou ook hebben geïnformeerd naar de Zweed. Real Betis zou echter ook in de markt zijn voor Bardghji.