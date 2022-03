Geschreven door Idse Geurts 09 mrt 2022 om 09:03

FC Barcelona lijkt Noussair Mazraoui spoedig te willen contracteren. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft Barcelona een eerste voorstel bij de rechtsback neergelegd. De Catalaanse topclub ziet in Mazraoui een buitenkansje. Mazraoui is deze zomer immers transfervrij en Barcelona is hard op zoek naar een nieuwe rechtsback. Bovendien is Mazraoui een speler van de buitencategorie. Dit seizoen behoort de 24-jarige speler tot een van de absolute sterkhouders bij Ajax.

Voor Ajax is dit nieuws echter een hard gelach. Het lijkt er immers steeds meer op dat Mazraoui na dit seizoen vertrekt uit Amsterdam. Ook andere Europese topclubs zitten tenslotte achter Mazraoui aan. Borrussia Dortmund en AC Milan hebben ook hun interesse kenbaar gemaakt bij zaakwaarnemer Mino Raiola. Toch lijkt Barcelona een streepje voor te hebben. Hoewel de Catalanen dit seizoen niet uitmuntend presteren, bestaat er altijd een soort magie rondom de club. Daarnaast is er natuurlijk ook een stukje Ajax-DNA aanwezig bij Barcelona, wat de club automatisch mooier maakt.

Mocht Mazraoui Ajax verlaten, dan komt er een einde aan een dienstverband van zestien jaar. De rechtsback doorliep de jeugdopleiding en mocht februari 2018 debuteren in de wedstrijd tegen NAC (3-1 winst). Tot nu toe heeft Mazraoui 130 wedstrijden voor Ajax 1 gespeeld.