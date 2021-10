Geschreven door Idse Geurts 06 okt 2021 om 09:10

Ajax wacht nog altijd op ongeveer 48 miljoen euro van FC Barcelona. Dit meldt 2Playbook, een organisatie voor professionals in de sportindustrie. In de afgelopen seizoenen werden zowel Frenkie de Jong als Sergiño Dest aan de Catalaanse club verkocht. De Jong vertrok voor 85 miljoen euro naar Spanje en voor Dest werd 21 miljoen op tafel gelegd. Een groot gedeelte van deze bedragen is dus echter nog niet betaald.

Voor De Jong krijgt Ajax nog altijd 32 miljoen euro. Via eventuele bonussen kan dit bedrag zelfs nog oplopen met 11 miljoen. Vorig seizoen heeft Barcelona nog zestien miljoen euro voor De Jong overgemaakt. Daarnaast staat er ook voor Dest nog een bedrag van zestien miljoen open. Hieruit blijkt dat Barcelona bij de overname van Dest, dus slechts vijf miljoen direct heeft overgeboekt naar Ajax.

Natuurlijk zullen de bewindslieden bij Ajax allerlei constructies met Barcelona hebben afgesproken, maar toch blijft 48 miljoen euro een schrikbarend groot bedrag. Zeker, aangezien het bekend is dat Barcelona in financieel zwaar weer verkeerd. Op dit moment moeten de Catalanen nog 115 miljoen euro aan andere clubs afbetalen voor transfers. Hopelijk kan Ajax zijn deel hiervan snel tegemoet zien.