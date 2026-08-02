'FC Barcelona kijkt naar Ajax-target door blessure Frenkie de Jong'

FC Barcelona heeft zijn oog laten vallen op Azzedine Ounahi. De Marokkaanse middenvelder, die ook al langere tijd wordt genoemd bij Ajax, geldt volgens het Spaanse tv-programma El Chiringuito als een serieuze kandidaat om de selectie van de Catalanen te versterken.

De belangstelling heeft alles te maken met de situatie van Frenkie de Jong. De Oranje-international hield aan het WK een knieblessure over. Hoewel hij het toernooi nog uitspeelde, bleek na onderzoek in Barcelona dat hij voorlopig niet inzetbaar is.

Door de afwezigheid van De Jong kijkt Barcelona naar mogelijke versterkingen op het middenveld. Rodri passeerde eerder de revue, maar die transfer lijkt niet haalbaar. Daardoor is Ounahi in beeld gekomen. De middenvelder speelt momenteel voor Girona, dat vorig seizoen degradeerde uit La Liga.