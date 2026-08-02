Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'FC Barcelona kijkt naar Ajax-target door blessure Frenkie de Jong'

Joram
Azzedine Ounahi
Azzedine Ounahi Foto: © BSR Agency

FC Barcelona heeft zijn oog laten vallen op Azzedine Ounahi. De Marokkaanse middenvelder, die ook al langere tijd wordt genoemd bij Ajax, geldt volgens het Spaanse tv-programma El Chiringuito als een serieuze kandidaat om de selectie van de Catalanen te versterken.

De belangstelling heeft alles te maken met de situatie van Frenkie de Jong. De Oranje-international hield aan het WK een knieblessure over. Hoewel hij het toernooi nog uitspeelde, bleek na onderzoek in Barcelona dat hij voorlopig niet inzetbaar is.

Door de afwezigheid van De Jong kijkt Barcelona naar mogelijke versterkingen op het middenveld. Rodri passeerde eerder de revue, maar die transfer lijkt niet haalbaar. Daardoor is Ounahi in beeld gekomen. De middenvelder speelt momenteel voor Girona, dat vorig seizoen degradeerde uit La Liga.

Ounahi werd de afgelopen tijd ook nadrukkelijk in verband gebracht met Ajax. De Amsterdammers zouden zelfs vertrouwen hebben gehad in een hereniging met trainer Míchel, maar door de toenemende interesse van andere clubs lijkt een transfer een stuk lastiger te worden.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!

De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Mika Godts

Opmerkelijk: 'Twee Engelse clubs krijgen kans om Godts-deal te kapen'

0
Julian Brandt

'Cruijff voerde maandenlange operatie uit om Brandt te halen'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Frenkie de Jong
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'

0
Dusan Tadic tijdens de warming-up

Verweij over salaris Tadic: "Schijnt echt stukken minder te zijn"

0
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena

Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"

0
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'FC Barcelona kijkt naar Ajax-target door blessure Frenkie de Jong'

Opmerkelijk: 'Twee Engelse clubs krijgen kans om Godts-deal te kapen'

'Cruijff voerde maandenlange operatie uit om Brandt te halen'

Enorme domper voor Ajax: Aanvalster loopt zware knieblessure op

Ajax opgelet: deze vijf 'buitenkansjes' zijn gratis op te pikken

Gloukh lovend over Ajax-duo: "Met Mika heb ik een goede klik"

Wolves zorgt voor verbazing bij afscheid Arokodare: "Pure haat"

Sean Klaiber wil dolgraag terugkeren: "Heeft zichzelf aangeboden"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws