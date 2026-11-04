'FC Barcelona komt bij zoektocht uit bij verdediger van Ajax'
Youri Baas heeft de belangstelling gewekt van FC Barcelona. De Spaanse grootmacht is volgens SPORT op zoek naar defensieve versterking en heeft de verdediger van Ajax nadrukkelijk in beeld. De Catalanen zouden zelfs bijzonder gecharmeerd zijn van de kwaliteiten van Baas, die nog tot medio 2028 onder contract staat in Amsterdam.
Barcelona wil tijdens de winterse transferperiode een extra verdediger aantrekken. De blessure van Andreas Christensen heeft de zoektocht naar versterking versneld, maar de financiële situatie van de club maakt het lastig om zomaar een nieuwe speler vast te leggen.
Technisch directeur Deco moet rekening houden met het salarisplafond en de beperkte financiële mogelijkheden. Daarom onderzoekt Barcelona verschillende opties, waarbij de club zich op twee soorten verdedigers richt.
Een van de mogelijkheden is het aantrekken van een jonge verdediger die zich de komende jaren verder kan ontwikkelen. Volgens SPORT staan daarvoor meerdere spelers op de kandidatenlijst.
Naast Baas worden ook Vitor Reis van Manchester City, Athur Dias van Athletico-PR en Ruud Nijstad van FC Twente genoemd. Van deze spelers zou vooral de Ajax-verdediger indruk hebben gemaakt op de clubleiding van Barcelona.
De Catalanen waarderen zijn fysieke kwaliteiten en zijn vermogen om van achteruit te voetballen. Volgens de Spaanse krant sluiten die eigenschappen uitstekend aan bij de speelstijl van Barcelona.
Baas ligt momenteel nog tot de zomer van 2028 vast bij Ajax. De verdediger speelde dit seizoen vijftien wedstrijden voor de Amsterdammers en wist daarin twee keer te scoren. De belangstelling uit Spanje komt niet helemaal uit de lucht vallen. Baas kon eerder al rekenen op aanbiedingen uit Engeland en Duitsland, maar bleef destijds bij Ajax.
Of de Amsterdamse club bereid is om de verdediger tijdens de winterse transferperiode te laten vertrekken, is vooralsnog onduidelijk. Evenmin is bekend of Barcelona daadwerkelijk een concreet bod gaat uitbrengen.
Mocht het aantrekken van Baas of een andere jonge verdediger niet haalbaar blijken, dan heeft Barcelona nog een alternatief achter de hand. De Spaanse topclub kijkt namelijk ook naar meer ervaren spelers. In dat geval zou voormalig Ajax-verdediger Lisandro Martínez, die momenteel bij Manchester United speelt en onlangs met stevige kritiek op zijn club in het nieuws kwam, een optie zijn.
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'FC Barcelona komt bij zoektocht uit bij verdediger van Ajax'
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