FC Barcelona komt met duidelijkheid over blessure Frenkie de Jong

FC Barcelona heeft officieel bevestigd wat Frenkie de Jong precies mankeert. De Nederlandse middenvelder heeft een scheur opgelopen in de binnenste knieband van zijn rechterknie, zo laat de Spaanse landskampioen weten.

De blessure ontstond tijdens het WK. Na de eerste onderzoeken door de medische staf van het Nederlands elftal leek de schade aanvankelijk beperkt, waardoor De Jong nog in actie kwam voor Oranje. Later bleek de kwetsuur echter ernstiger dan aanvankelijk werd gedacht.

Barcelona heeft inmiddels een medische update naar buiten gebracht. "Uit onderzoek bij Frenkie de Jong is gebleken dat hij een scheur heeft in de mediale collaterale band van zijn rechterknie. Er is besloten dat de speler de komende weken onder behandeling en medisch toezicht zal blijven, afhankelijk van zijn herstel", meldt de club.