Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'FC Barcelona komt Ter Stegen tegemoet, transfer naar Ajax mogelijk'

Amber
bron: Mundo Deportivo
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Een huurtransfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax lijkt weer een stap dichterbij te zijn gekomen. Volgens Mundo Deportivo heeft FC Barcelona een oplossing gevonden voor de fiscale kwesties die een vertrek van de Duitse doelman tot nu toe in de weg stonden.

Ajax wacht al geruime tijd op duidelijkheid over de komst van Ter Stegen. De Amsterdammers hadden de ervaren keeper het liefst al voor de start van het seizoen aan de selectie toegevoegd. Donderdagavond begint Ajax officieel aan het nieuwe voetbaljaar met het duel tegen FK Vojvodina, terwijl de doelman nog altijd onder contract staat bij Barcelona.

Volgens Mundo Deportivo is "de uitleenbeurt weer terug op tafel". De transfer liep vertraging op doordat er onduidelijkheid bestond over de belastingregels rond een deel van Ter Stegens salaris voor dit seizoen. Barcelona heeft daarop een tegenvoorstel gedaan om die fiscale geschillen op te lossen. De Duitse international zou inmiddels akkoord zijn gegaan met de gemaakte afspraken.

Mocht de transfer doorgaan, dan neemt Ajax niet het volledige salaris van Ter Stegen over. Hoe groot de bijdrage van de Amsterdammers precies wordt, hangt volgens de berichtgeving af van meerdere factoren. Vanwege de blessuregevoeligheid van de keeper wil Ajax dat Barcelona een aanzienlijk deel van zijn salaris blijft betalen.

Barcelona zou nu zelf het initiatief hebben genomen om de huurdeal af te ronden, omdat verdere vertraging voor geen van beide clubs wenselijk is. Toch bestaat er in Amsterdam nog altijd enige voorzichtigheid. Volgens de berichtgeving houdt Ajax er intern nog altijd rekening mee dat de deal alsnog kan afketsen en wordt nog niet volledig uitgegaan van de komst van Ter Stegen.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws