'FC Barcelona komt Ter Stegen tegemoet, transfer naar Ajax mogelijk'
Een huurtransfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax lijkt weer een stap dichterbij te zijn gekomen. Volgens Mundo Deportivo heeft FC Barcelona een oplossing gevonden voor de fiscale kwesties die een vertrek van de Duitse doelman tot nu toe in de weg stonden.
Ajax wacht al geruime tijd op duidelijkheid over de komst van Ter Stegen. De Amsterdammers hadden de ervaren keeper het liefst al voor de start van het seizoen aan de selectie toegevoegd. Donderdagavond begint Ajax officieel aan het nieuwe voetbaljaar met het duel tegen FK Vojvodina, terwijl de doelman nog altijd onder contract staat bij Barcelona.
Volgens Mundo Deportivo is "de uitleenbeurt weer terug op tafel". De transfer liep vertraging op doordat er onduidelijkheid bestond over de belastingregels rond een deel van Ter Stegens salaris voor dit seizoen. Barcelona heeft daarop een tegenvoorstel gedaan om die fiscale geschillen op te lossen. De Duitse international zou inmiddels akkoord zijn gegaan met de gemaakte afspraken.
Mocht de transfer doorgaan, dan neemt Ajax niet het volledige salaris van Ter Stegen over. Hoe groot de bijdrage van de Amsterdammers precies wordt, hangt volgens de berichtgeving af van meerdere factoren. Vanwege de blessuregevoeligheid van de keeper wil Ajax dat Barcelona een aanzienlijk deel van zijn salaris blijft betalen.
Barcelona zou nu zelf het initiatief hebben genomen om de huurdeal af te ronden, omdat verdere vertraging voor geen van beide clubs wenselijk is. Toch bestaat er in Amsterdam nog altijd enige voorzichtigheid. Volgens de berichtgeving houdt Ajax er intern nog altijd rekening mee dat de deal alsnog kan afketsen en wordt nog niet volledig uitgegaan van de komst van Ter Stegen.
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