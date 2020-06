Geschreven door Jessica Westdijk 05 jun 2020 om 13:06

Toen Frenkie de Jong afgelopen zomer naar FC Barcelona vertrok, werd een vaste transfersom van €75 miljoen afgesproken. Maar er werd ook een variabel bedrag van €11 miljoen afgesproken.

Dat bedrag wordt in verschillende etappes uitbetaald, steeds als De Jong 25 wedstrijden voor Barcelona heeft gespeeld, oplopend tot 11 miljoen dus. Het gaat om 4 termijnen, waarvan de eerste termijn van ruim €2,6 miljoen inmiddels is voltooid, aldus het Algemeen Dagblad. De Jong kende namelijk een uitstekende start in Spanje. De teller staat al op 37 wedstrijden voor de Catalanen en dan is het seizoen nog niet eens voltooid.

Het ziet er dus goed uit voor Ajax, maar ook voor Willem II en RKC Waalwijk, die ook profiteren van de transfersom van Frenkie de Jong.