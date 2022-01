Geschreven door Idse Geurts 24 jan 2022 om 11:01

Er bestaat een grote kans dat Nicolas Tagliafico deze maand nog een transfer maakt. FC Barcelona heeft zich immers officieel gemeld voor de linksback. Dit meldt De Telegraaf. De Spaanse grootmacht wil Tagliafico echter alleen huren. Hier wil de Ajax directie vooralsnog niet mee in stemmen. Alleen een definitieve verkoop is bespreekbaar voor Ajax. Tagliafico zou zelf wel oren hebben naar een overstap naar Barcelona. De Argentijn moet dit seizoen genoegen nemen met een stuk minder speelminuten dan normaal. Daarnaast wil Tagliafico eind dit jaar actief zijn op het WK in Qatar. De linksback denkt dat hij zich bij Barcelona hiervoor goed in de kijker kan spelen.

Na de gewonnen wedstrijd tegen PSV (1-2) op zondag, liet Erik ten Hag weten dat hij Tagliafico niet kwijt wil. “Op de geruchten over FC Barcelona, die ik ook heb gelezen, kan ik niet ingaan, omdat ik geen informatie van Marc Overmars heb. Maar ik zal zeker voor het aanblijven van Tagliafico vechten”, stelde de trainer.