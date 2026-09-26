FC Barcelona over Frenkie: "Geen plaats voor hem in de selectie"
Frenkie de Jong werkt hard aan zijn terugkeer bij FC Barcelona. Vanwege een scheur in zijn binnenste knieband staat hij sinds het WK al aan de kant. Het Spaanse SPORT vreest dat de middenvelder bij zijn terugkeer op de bank beland.
Volgens de Spaanse krant is hij in de laatste fase beland en zou hij eind oktober weer bij de groep kunnen aansluiten. "Het grootste probleem is echter dat De Jong nu geen plek heeft in het team en niet langer een prioriteit is voor Flick en de sportieve leiding", klinkt het.
Met de komst van Rodri is het middenveld van FC Barcelona overvol. Daarnaast zijn er al meerdere sterkhouders die niet aan spelen toekomen. "Het middenveld is overvol. Gavi zal vóór Frenkie staan, omdat de club en Hansi Flick dat zo zien", luidt het.
Bij Barça was er ontevredenheid over de gang van zijn rondom zijn knieblessure tijdens het WK. Frenkie heeft altijd aangegeven bij Barça te willen blijven, maar "niets wordt uitgesloten", aldus de krant.
FC Barcelona over Frenkie: "Geen plaats voor hem in de selectie"
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