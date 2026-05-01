'FC Barcelona-speler wil weer vertrekken; Ajax toont interesse'

Roony Bardghji staat mogelijk voor een vertrek bij FC Barcelona. Volgens Diario Sport is de twintigjarige Zweed niet volledig tevreden over zijn speeltijd en wil hij komende zomer zijn opties bekijken.

Ondanks meer kansen in de slotfase van het seizoen, mede door een blessure van Lamine Yamal, twijfelt Bardghji over zijn toekomst. "Bardghji is van plan om Barça in de zomer te verlaten als er een aantrekkelijk bod komt. En dat bod zal er zeker komen, want verschillende clubs hebben contact opgenomen met Barça om naar hem te informeren."

Binnen Barcelona heerst verdeeldheid. De club ziet veel potentie in de rechtsbuiten en wil hem liever niet definitief laten gaan.

Een verhuur wordt gezien als serieuze optie om zijn ontwikkeling te versnellen, al moet Barça dan wel een vervanger aantrekken. Een permanente transfer is alleen bespreekbaar als de speler daar zelf op aandringt.