2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
FC Barcelona-spelers naar Ajax? "Daar kan je vergif op innemen"

Joram
bron: De Telegraaf
Camp Nou
Camp Nou Foto: © Pro Shots

Mike Verweij denkt dat Ajax komende zomer zaken gaat doen met FC Barcelona. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf vertelt de clubwatcher dat hij verwacht dat Ajax één of meerdere spelers gaat huren van de Catalanen. Volgens Verweij heeft dat alles te maken met technisch directeur Jordi Cruijff, die uitstekende contacten heeft in Barcelona.

"Jordi Cruijff heeft echt een gigantisch netwerk", begint Verweij. "Als je ook bij die première van de documentaire over Johan Cruijff bent: daar loopt ook gewoon Joan Laporta (president van FC Barcelona, red.) rond. Dus er is een link met FC Barcelona." Verweij denkt dat Cruijff die band binnenkort ook gaat gebruiken op de transfermarkt. "Je kan er vergif op innemen dat er één, twee, misschien wel drie huurspelers van FC Barcelona gaan komen."

Volgens hem is dat het voordeel van een bekende naam aan de top. "Die contacten heeft Jordi, en dat is zo’n voordeel van zo’n naam op de positie van een technisch directeur. Er gaan dan heel veel deuren open." Er wordt verwezen naar eerdere huurspelers uit Barcelona, zoals Bojan Krkic. Daar was niet iedereen even enthousiast over. "Dat waren geen hoogvliegers", stelt Steven Kooijman. Verweij reageert: "Nee, maar als je nu naar Barça B kijkt. Deze week heeft Shane Kluivert zijn contract met twee jaar verlengd."

De naam Shane Kluivert wordt daarna genoemd als mogelijke optie voor Ajax, al verwacht Verweij niet dat dat direct gebeurt. "Het zal nu nog niet gaan gebeuren, want hij zal eerst voor zijn kansen in Barcelona 1 gaan. Maar komt hij dit jaar niet aan spelen toe, dan is Ajax een best wel logische stap."

"Je hebt bij Xavi Simons bij PSV gezien hoe goed dat kan werken." Verweij is in ieder geval positief over het talent van Kluivert. "Ik heb Shane bij Oranje Onder 19 gezien, dat is echt wel een hele goede spelers. Ik verwacht wel dat hij komend jaar zijn eerste minuten in Barça 1 zou kunnen maken", aldus Mike Verweij.

