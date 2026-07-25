FC Barcelona strikt nieuwe tegenstander na afzegging van Ajax
Ajax leek deze zomer af te stevenen op een fraaie affiche tegen FC Barcelona, maar uiteindelijk gaat er een streep door die ontmoeting. De Amsterdammers waren in beeld voor deelname aan de traditionele Joan Gamper Trofee, al gooiden de Europese verplichtingen roet in het eten.
Lange tijd werd Ajax genoemd als de beoogde tegenstander van Barcelona voor de jaarlijkse openingswedstrijd in Catalonië. De ploeg van trainer Míchel kreeg die mogelijkheid ook daadwerkelijk aangeboden, maar besloot af te zien van deelname. Door de voorrondes van de Conference League bleek de planning niet haalbaar. Ajax zette donderdag bovendien een grote stap richting de volgende ronde met een overtuigende 1-4 overwinning in Servië.
Barcelona heeft inmiddels een alternatief gevonden. Het Egyptische Al-Ahly is de 61ste tegenstander in de geschiedenis van de Joan Gamper Trofee. De wedstrijd wordt op woensdag 19 augustus afgewerkt, een datum waarop Ajax vanwege het Europese programma niet beschikbaar is.
Voor veel supporters was een ontmoeting tussen Ajax en Barcelona extra bijzonder geweest vanwege de historische band tussen beide clubs, die nauw verbonden is met Johan Cruijff. Ook technisch directeur Jordi Cruijff heeft een sterke connectie met de Catalaanse topclub. Toch blijft een nieuw duel tussen Ajax en Barcelona deze zomer uiteindelijk uit.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"