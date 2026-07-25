Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

FC Barcelona strikt nieuwe tegenstander na afzegging van Ajax

Thomas
bron: FC Barcelona
Ajax juicht na een goal tegen FK Vojvodina
Ajax juicht na een goal tegen FK Vojvodina Foto: © Pro Shots

Ajax leek deze zomer af te stevenen op een fraaie affiche tegen FC Barcelona, maar uiteindelijk gaat er een streep door die ontmoeting. De Amsterdammers waren in beeld voor deelname aan de traditionele Joan Gamper Trofee, al gooiden de Europese verplichtingen roet in het eten.

Lange tijd werd Ajax genoemd als de beoogde tegenstander van Barcelona voor de jaarlijkse openingswedstrijd in Catalonië. De ploeg van trainer Míchel kreeg die mogelijkheid ook daadwerkelijk aangeboden, maar besloot af te zien van deelname. Door de voorrondes van de Conference League bleek de planning niet haalbaar. Ajax zette donderdag bovendien een grote stap richting de volgende ronde met een overtuigende 1-4 overwinning in Servië.

Barcelona heeft inmiddels een alternatief gevonden. Het Egyptische Al-Ahly is de 61ste tegenstander in de geschiedenis van de Joan Gamper Trofee. De wedstrijd wordt op woensdag 19 augustus afgewerkt, een datum waarop Ajax vanwege het Europese programma niet beschikbaar is.

Voor veel supporters was een ontmoeting tussen Ajax en Barcelona extra bijzonder geweest vanwege de historische band tussen beide clubs, die nauw verbonden is met Johan Cruijff. Ook technisch directeur Jordi Cruijff heeft een sterke connectie met de Catalaanse topclub. Toch blijft een nieuw duel tussen Ajax en Barcelona deze zomer uiteindelijk uit.

Gerelateerd:
Danilo Pereira bij Rangers

Voormalig Ajax-spits vindt nieuwe werkgever buiten Europa

0
Youri Baas en Steven Berghuis

Baas spreekt zich uit over zijn toekomst: "Misschien deze zomer"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Voormalig Ajax-spits vindt nieuwe werkgever buiten Europa

FC Barcelona strikt nieuwe tegenstander na afzegging van Ajax

Baas spreekt zich uit over zijn toekomst: "Misschien deze zomer"

Steur maakt indruk na Ajax-exit: "De grote man op het middenveld"

Ajax waagt poging voor Brandt, voorkeur ligt echter ergens anders

Nuijten: "Dat was natuurlijk niet zo professioneel als bij Ajax"

'Ajax ziet Hongaars doelwit schitteren bij AZ met goal tegen Genk'

Ajax-flop die miljoenen kostte laat op huurbasis voeten wel spreken
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws