FC Barcelona strikt nieuwe tegenstander na afzegging van Ajax
Ajax leek deze zomer af te stevenen op een fraaie affiche tegen FC Barcelona, maar uiteindelijk gaat er een streep door die ontmoeting. De Amsterdammers waren in beeld voor deelname aan de traditionele Joan Gamper Trofee, al gooiden de Europese verplichtingen roet in het eten.
Lange tijd werd Ajax genoemd als de beoogde tegenstander van Barcelona voor de jaarlijkse openingswedstrijd in Catalonië. De ploeg van trainer Míchel kreeg die mogelijkheid ook daadwerkelijk aangeboden, maar besloot af te zien van deelname. Door de voorrondes van de Conference League bleek de planning niet haalbaar. Ajax zette donderdag bovendien een grote stap richting de volgende ronde met een overtuigende 1-4 overwinning in Servië.
Barcelona heeft inmiddels een alternatief gevonden. Het Egyptische Al-Ahly is de 61ste tegenstander in de geschiedenis van de Joan Gamper Trofee. De wedstrijd wordt op woensdag 19 augustus afgewerkt, een datum waarop Ajax vanwege het Europese programma niet beschikbaar is.
Voor veel supporters was een ontmoeting tussen Ajax en Barcelona extra bijzonder geweest vanwege de historische band tussen beide clubs, die nauw verbonden is met Johan Cruijff. Ook technisch directeur Jordi Cruijff heeft een sterke connectie met de Catalaanse topclub. Toch blijft een nieuw duel tussen Ajax en Barcelona deze zomer uiteindelijk uit.
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