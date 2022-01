Geschreven door Idse Geurts 25 jan 2022 om 11:01

FC Barcelona heeft de komst van Nicolas Tagliafico nog niet uit het hoofd gezet. De Catalanen willen Tagliafico echter alleen huren, terwijl Ajax een transfersom voor de linksback wil zien. Hierdoor leken de onderhandelingen vast te lopen. Desalniettemin heeft Barcelona nu toch besloten om water bij de wijn te doen. De Spaanse grootmacht wil Tagliafico nog steeds huren, maar is nu bereid om er een optie tot koop aan toe te voegen. Hierdoor houdt Ajax toch een transfersom over aan de Argentijn. Daarnaast zou Ajax tijdelijk de beschikking krijgen over Catalaans jeugdexponent Alejandro Balde. Balde is, net als Tagliafico, een linksback. Mocht Tagliafico vertrekken, dan houdt Ajax door de komst van Balde nog steeds een dubbele bezetting aan de linkerkant van de verdediging.

De vraag is alleen of deze ruil wel gunstig is voor Ajax. Ajax speelt nog mee op drie fronten, waardoor de gehele selectie gelijk inzetbaar moet zijn. Tagliafico is ondertussen al een gevestigde speler die het niveau prima aankan. Dit is natuurlijk onduidelijk voor zo’n jonge speler als Alejandro Balde. Mocht eerste keus Daley Blind een blessure krijgen, dan wil je natuurlijk liever een speler als Tagliafico achter de hand hebben. Het is dus onduidelijk of Marc Overmars gaat instemmen met deze ruildeal.