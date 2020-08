Geschreven door Jessica Westdijk 23 aug 2020 om 21:08

FC Barcelona zou Nico Tagliafico graag naar de club willen halen, zo meldt Marca. Tagliafico zou voor de club een relatief goedkope optie zijn.

Koeman en de club zouden van Jordi Alba af willen en hebben Junior Firpo, de andere linksback in de selectie, aangeboden in een ruildeal met Inter. Zodra één van de twee vertrokken is, zou het halen van Tagliafico een serieuze optie zijn. Ook vorig seizoen werd overwogen om een bod uit te brengen op de Argentijn. Toen koos de clubleiding echter voor Firpo. De Dominicaans-Spaanse verdediger kwam voor 18 miljoen euro over van Real Betis en tekende een contract voor vijf seizoenen. Hij kwam dit seizoen in 17 duels in La Liga in actie, maar bleek daarin dus niet te voldoen.

Tagliafico sprak vorige zomer met Ajax af dat hij de club bij het juiste bod zou mogen verlaten. Volgens het Spaanse medium denkt dan ook dat een bod van 25 miljoen euro genoeg zo moeten zijn om de linksback in te lijven. De Argentijn ligt bij Ajax nog tot medio 2022 vast. Maar tot Alba of Firpo verkocht is, zal Barcelona nog geen bod uitbrengen.