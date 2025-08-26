'FC Basel twijfelt over Ahmetcan Kaplan': "Ze hebben twee opties"

Ajax hoopt de laatste dagen van de transfermarkt nog afscheid te kunnen nemen van Ahmetcan Kaplan. De Turkse verdediger staat in de belangstelling van FC Basel.

Kaplan kwam drie jaar geleden voor bijna tien miljoen euro over van Trabzonspor en kende goede periodes, maar komt inmiddels niet meer in de plannen voor. "Nu ze Ko Itakura hebben gehaald voor deze positie en ze hebben Youri Baas voor deze positie, dan is hij derde keuze. Dan is het logisch waarom hij zijn heil ergens anders gaat zoeken", vertelt Sjors Blaauw in Tekengeld van ESPN.

FC Basel is in de markt voor de Turk, maar een transfer is nog niet rond. "Basel is al lang op zoek naar een verdediger. Ze zijn erg lang bezig geweest met Tomas Palacios van Internazionale, vorig seizoen verhuurd aan Monza", weet Sjors Grol. "Dat is eigenlijk vorige week geklapt. Nu hebben ze twee opties: Becir Omeragic van Montpellier en Kaplan."