FC Dordrecht haalt Kuijt-opvolger weg bij Ajax: "Ontzettend blij"

Zijn overstap volgt kort nadat Ajax vrijdagavond bekendmaakte dat het doorlopende contract van de trainer in goed overleg is ontbonden. Nuijten kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging in Dordrecht. "Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik deze kans krijg bij FC Dordrecht. Het is een club met een eigen identiteit, betrokken supporters en veel ambitie", zegt hij op de clubwebsite.

De nieuwe trainer voelt de verantwoordelijkheid die bij zijn functie hoort. "De verantwoordelijkheid die bij deze functie hoort voel ik, en kijk ernaar uit om die samen met de spelers en staf waar te maken. We willen iedere dag alles geven om een herkenbaar team neer te zetten en de supporters aan de Krommedijk iets bieden waar ze zichzelf in herkennen en graag voor naar het stadion komen. Ik kijk ernaar uit om te beginnen."