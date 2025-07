FC Eindhoven trekt 'niet erkende zoon' van Johan Neeskens aan

John Neeskens is sinds vorige week speler van FC Eindhoven. De 31-jarige linksback beschikt over een indrukwekkend cv, met ervaringen in zowel Noord-Amerika als Europa, maar maakt nu voor het eerst zijn opwachting in het Nederlandse voetbal. Zijn achternaam roept daarbij direct een prangende vraag op: is hij familie van de legendarische Johan Neeskens?

De in oktober vorig jaar overleden Johan Neeskens liet vier kinderen na uit twee huwelijken. John Neeskens, een Amerikaans-Spaanse profvoetballer, beweert eveneens zijn zoon te zijn. Een officiële erkenning bleef echter altijd uit. Toch laat John daar geen enkele twijfel over bestaan.

"Hij is mijn vader", verklaart John Neeskens tegenover ESPN. "Ik ben heel trots op de naam Neeskens. Het is een eer." Over het feit dat Johan hem nooit publiekelijk als zoon erkende, zegt hij: "Nee, dat is voor mij niet zwaar. Ik weet wat mijn verhaal is. De mensen weten niet het echte verhaal. Ik heb hele mooie momenten met hem meegemaakt. Dat is voor mij het belangrijkste."

Het overlijden van Johan Neeskens in Algerije kwam hard aan bij John. "Dat was heel, heel moeilijk. Ik kon het niet geloven. Het was een moeilijke tijd," blikt hij terug. Twee weken na het overlijden nam hij deel aan de herdenking op de KNVB Campus in Zeist. "Daar heb ik vaarwel gezegd. Het was heel emotioneel."

In zijn carrière kwam John Neeskens uit voor clubs in onder meer de Verenigde Staten, Slowakije en op lagere niveaus in Spanje. Nu hoopt hij door te breken in Nederland. "Ik wilde altijd al in Nederland spelen. Ik houd van het Nederlands voetbal, want het lijkt op het Spaanse voetbal. Ik denk dat ik hier goed pas en ik wil het team helpen."