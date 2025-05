FC Groningen baalt van wangedrag Vaessen tegen Ajax: "Ongepast"

FC Groningen heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal voor Etienne Vaessen geaccepteerd. De doelman is daarmee voor vier wedstrijden geschorst, waarvan één duel voorwaardelijk.

Aanleiding voor de schorsing was het gedrag van Vaessen na afloop van het competitieduel tussen FC Groningen en Ajax op woensdag 14 mei. Na het laatste fluitsignaal ontstond er een opstootje waarbij spelers en officials van beide teams betrokken waren.

De club laat in een verklaring op de officiële website weten: "De aanklager betaald voetbal deed onder meer onderzoek naar het gedrag van Vaessen na afloop van de competitiewedstrijd FC Groningen – Ajax, op woensdag 14 mei jongstleden. De FC-keeper was na het laatste fluitsignaal betrokken bij een opstoot met veel duw- en trekwerk tussen meerdere spelers en officials van beide teams. Het vooronderzoek heeft alleen geresulteerd in een schikkingsvoorstel voor Vaessen."

De gelijkmaker van FC Groningen in de 99ste minuut leidde tot het mislopen van de landstitel voor Ajax, wat de emoties op het veld flink opstuwde.

FC Groningen zegt de afgelopen week intern onderzoek te hebben gedaan naar het incident: "Daarbij is gebleken dat er over en weer veel dingen zijn gebeurd die niet op een voetbalveld thuishoren. Emoties horen bij het voetbal, maar FC Groningen neemt afstand van ongepast gedrag en keurt de gang van zaken na afloop op het veld in Euroborg af. De club vindt dat alle spelers te allen tijde een voorbeeldfunctie hebben op en naast het veld."