AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

FC Groningen kan toch over sterkhouder beschikken tegen Ajax

Gijs Kila
bron: FC Groningen
FC Groningen juicht
FC Groningen juicht Foto: © Pro Shots

FC Groningen kan komende zondag in de uitwedstrijd tegen Ajax opnieuw rekenen op Etienne Vaessen. De doelman heeft van de KNVB te horen gekregen dat de uitspraak in de beroepszaak over zijn rode kaart pas na het weekeinde zal volgen.

Vaessen kreeg op 30 oktober rood in het bekerduel met Sparta Rotterdam. FC Groningen ging met succes in beroep: de schorsing werd geschrapt omdat niet overtuigend kon worden vastgesteld dat de tegenstander balbezit zou krijgen zonder de handsbal van de keeper.

De aanklager betaald voetbal accepteerde die vrijspraak niet en stelde opnieuw beroep in. Dat zorgt inmiddels voor flinke vertraging. De zaak sleepte al voort tijdens de competitiewedstrijden tegen FC Twente, NEC en PEC Zwolle, waarin Vaessen allemaal mocht keepen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Johan Derksen

Derksen eerlijk over toekomst Ajax: "Geen geschikte directeur"

0
Sjoerd van Ramshorst, presentator van Studio Voetbal

Studio Voetbal verdwijnt definitief van tv: "Dit komt hard aan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Owen Wijndal

Wijndal krijgt de volle laag: "Altijd het gezicht naar achteren"

0
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd