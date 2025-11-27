FC Groningen kan toch over sterkhouder beschikken tegen Ajax

FC Groningen kan komende zondag in de uitwedstrijd tegen Ajax opnieuw rekenen op Etienne Vaessen. De doelman heeft van de KNVB te horen gekregen dat de uitspraak in de beroepszaak over zijn rode kaart pas na het weekeinde zal volgen.

Vaessen kreeg op 30 oktober rood in het bekerduel met Sparta Rotterdam. FC Groningen ging met succes in beroep: de schorsing werd geschrapt omdat niet overtuigend kon worden vastgesteld dat de tegenstander balbezit zou krijgen zonder de handsbal van de keeper.

De aanklager betaald voetbal accepteerde die vrijspraak niet en stelde opnieuw beroep in. Dat zorgt inmiddels voor flinke vertraging. De zaak sleepte al voort tijdens de competitiewedstrijden tegen FC Twente, NEC en PEC Zwolle, waarin Vaessen allemaal mocht keepen.