FC Groningen-directeur ziedend: "Dit is absoluut onacceptabel"

Frank van Mosselveld is woedend over het besluit dat er donderdag geen FC Groningen-supporters welkom zijn in de halve finale van de play-offs. De driehoek van politie, OM en burgemeester van de gemeente Edam-Volendam heeft besloten alleen Ajax-supporters toe te laten.

De halve finale tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdagavond in het Kras Stadion in Volendam gespeeld, maar maandagochtend werd bekend dat daar geen uitsupporters welkom zijn. "Dit is absoluut onacceptabel", reageert Van Mosselveld in Het Dagblad van het Noorden.

De wedstrijd wordt in Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar is vanwege een concert van Harry Styles. "Eerder werden we al met de situatie geconfronteerd dat we niet in het stadion van Ajax mogen spelen, maar dat we te gast zijn in Volendam. Nu blijkt dat we daar niet welkom zijn, omdat supporters van FC Volendam zich hebben misdragen", vervolgt een ziedende Van Mosselveld. "Dit is collectief straffen 3.0."