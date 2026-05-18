FC Groningen-directeur ziedend: "Dit is absoluut onacceptabel"
Frank van Mosselveld is woedend over het besluit dat er donderdag geen FC Groningen-supporters welkom zijn in de halve finale van de play-offs. De driehoek van politie, OM en burgemeester van de gemeente Edam-Volendam heeft besloten alleen Ajax-supporters toe te laten.
De halve finale tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdagavond in het Kras Stadion in Volendam gespeeld, maar maandagochtend werd bekend dat daar geen uitsupporters welkom zijn. "Dit is absoluut onacceptabel", reageert Van Mosselveld in Het Dagblad van het Noorden.
De wedstrijd wordt in Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar is vanwege een concert van Harry Styles. "Eerder werden we al met de situatie geconfronteerd dat we niet in het stadion van Ajax mogen spelen, maar dat we te gast zijn in Volendam. Nu blijkt dat we daar niet welkom zijn, omdat supporters van FC Volendam zich hebben misdragen", vervolgt een ziedende Van Mosselveld. "Dit is collectief straffen 3.0."
De driehoek kwam tot dit besluit nadat er zondag ernstige ongeregeldheden uitbraken na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. Ook Willem II is deze week niet welkom als het in de nacompetitie op bezoek gaat bij nummer zestien FC Volendam.
FC Groningen heeft zijn beklag gedaan bij de KNVB. "Wij zullen dit niet accepteren", benadrukt de algemeen directeur van FC Groningen. "Dit is voor ons de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Welke rechten we hebben en welke mogelijkheden er zijn, zijn we nu druk aan het onderzoeken."
Sutalo krijgt goed nieuws en kan koffers pakken, domper voor Mokio
FC Groningen sluit boycot Ajax-duel niet uit: "Zo onrechtvaardig"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Denk dat hij daar wel oren naar heeft"
FC Groningen-directeur ziedend: "Dit is absoluut onacceptabel"
FC Groningen mist Taha tegen Ajax door opmerkelijke schorsing
Maas Willemsen baalt van waterballet: "Wij waren beter dan Ajax"
Bruggink na SC Heerenveen-Ajax: "Dit sloeg helemaal nergens op"
'FC Groningen-fans niet welkom in Volendam voor duel met Ajax'
Peter Bosz reageert: "Of Ajax mij heeft proberen te polsen?"
Garcia krijgt vraag over toekomst bij Ajax: "Wat denk je zelf?"
Ajacied rekent niet op WK-deelname: "Heb mijn vakantie al geboekt"
'Groep Ajax-fans valt vijf Feyenoord-supporter aan': "Heel triest"
Klaverboer na waterballet met Ajax: "Heb dit nog nooit meegemaakt"
Tika de Jonge legt uit: "Ik hoopte al op Ajax als tegenstander"
Verweij kritisch op Ajax-scouts: "Moeten toontje lager zingen"
Garcia haalt uit naar arbiter Joey Kooij: "Een gebrek aan respect"
Klaassen over dubieuze slotfase: "Dat is aan de heren in Zeist"
VIDEO | PSV-supporters vieren feest: "Helemaal niets in Amsterdam"
Oscar Garcia kritisch: "Voor mij is het een duidelijke penalty"
Steur zeer teleurgesteld: "Ajax hoort geen play-offs te spelen"
'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans bij snelweg, auto uitgebrand'
Ajax veroordeeld tot play-offs na gelijkspel tegen SC Heerenveen
Garcia krijgt kritiek: "Hij heeft de groep voor de bus gegooid"
Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"
Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"
Opstelling Ajax bekend: Garcia kiest voor jong middenveld
Leon ten Voorde legt uit: "Ze moeten hopen dat Ajax niet wint"
Robin Veldman legt uit: "Wij kunnen het Ajax heel moeilijk maken"
Ajax-target geconfronteerd met geruchten: "Verder niets te zeggen"
Van Wissing: "Ik zou er moeite mee hebben als Ajax het dan pakt"