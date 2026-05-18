FC Groningen-directeur ziedend: "Dit is absoluut onacceptabel"

bron: Dagblad van het Noorden
Frank van Mosselveld kijkt toe Foto: © Pro Shots

Frank van Mosselveld is woedend over het besluit dat er donderdag geen FC Groningen-supporters welkom zijn in de halve finale van de play-offs. De driehoek van politie, OM en burgemeester van de gemeente Edam-Volendam heeft besloten alleen Ajax-supporters toe te laten. 

De halve finale tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdagavond in het Kras Stadion in Volendam gespeeld, maar maandagochtend werd bekend dat daar geen uitsupporters welkom zijn. "Dit is absoluut onacceptabel", reageert Van Mosselveld in Het Dagblad van het Noorden

De wedstrijd wordt in Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar is vanwege een concert van Harry Styles. "Eerder werden we al met de situatie geconfronteerd dat we niet in het stadion van Ajax mogen spelen, maar dat we te gast zijn in Volendam. Nu blijkt dat we daar niet welkom zijn, omdat supporters van FC Volendam zich hebben misdragen", vervolgt een ziedende Van Mosselveld. "Dit is collectief straffen 3.0."

De driehoek kwam tot dit besluit nadat er zondag ernstige ongeregeldheden uitbraken na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. Ook Willem II is deze week niet welkom als het in de nacompetitie op bezoek gaat bij nummer zestien FC Volendam.

FC Groningen heeft zijn beklag gedaan bij de KNVB. "Wij zullen dit niet accepteren", benadrukt de algemeen directeur van FC Groningen. "Dit is voor ons de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Welke rechten we hebben en welke mogelijkheden er zijn, zijn we nu druk aan het onderzoeken."

